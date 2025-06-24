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تشكيل إنتر ميامي لمباراة بالميراس في كأس العالم للأندية 2025

03:12 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
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    إياب فراي مدافع إنتر ميامي الأمريكي (4)
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    ميسي لاعب إنتر ميامي
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    إياب فراي مدافع إنتر ميامي الأمريكي (3)
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    إياب فراي مدافع إنتر ميامي الأمريكي (1)
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    إياب فراي مدافع إنتر ميامي الأمريكي (5)
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القاهرة - مصراوي

أعلن خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي، عن تشكيل فريقه لمواجهة بالميراس البرازيلي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ضمن بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وشهد التشكيل الأساسي للفريق الأمريكي تعديلين مقارنة بالمباراة السابقة أمام بورتو؛ حيث عاد توماس أبيليس إلى خط الدفاع بدلًا من إيان فراي، فيما يشارك مارسيلو ويجاندت في مركز الظهير الأيمن.

وعاد فيديريكو ريدوندو للمشاركة في خط الوسط على حساب بنجامين كريماسي.

وجاء التشكيل الرسمي لإنتر ميامي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوسكار أوستاري

خط الدفاع: مارسيلو ويجاندت، توماس أبيليس، ماكسيميليانو فالكون، نوا ألين

خط الوسط: تاديو أليندي، سيرجيو بوسكيتس، فيديريكو ريدوندو، تيلاسكو سيجوفيا

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز

وكان إنتر ميامي قد تغلب على بورتو بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية، بعد تعادله السلبي مع الأهلي في الجولة الأولى، ليحصد 4 نقاط حتى الآن في وصافة المجموعة متساويًا مع بالميراس المتصدر، الذي فاز على الأهلي 2-0 وتعادل مع بورتو دون أهداف.

ويملك كل من الأهلي المتذيل لترتيب المجموعة وبورتو صاحب المركز الثالث نقطة واحدة قبل الجولة الختامية.

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