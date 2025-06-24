وصول بعثة الأهلي إلى ملعب ميتلايف لمواجهة بورتو في كأس العالم للأندية

كتب - يوسف محمد:

وصلت بعثة فريق الأهلي، إلى ملعب "ميتلايف" استعدادًا لمواجهة بورتو البرتغالي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويلتقي الأهلي فريق بورتو البرتغالي، في تمام الساعة الرابعة فجر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف"، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويشارك النادي الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، رفقة كل من: إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويبحث الأهلي عن تحقيق فوزه الأول ببطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث لم يتمكن من تحقيق أي فوز بالبطولة حتى الآن، بعدما تعادل في الجولة الأولى بالتعادل السلبي دون أهداف أمام إنتر ميامي، ثم تلقى الهزيمة في الجولة الثانية من بالميراس البرازيلي بهدفين دون مقابل.

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