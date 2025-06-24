بالميراس يصطحب إنتر ميامي إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية

متابعة - محمد القرش:

تعادل النادي الأهلي مع نظيره بورتو البرتغالي إيجابيا بنتيجة 4-4، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية 2025.

وودع المارد الأحمر مونديال الأندية برصيد نقطتين من التعادل مع إنتر ميامي وبورتو، حيث تأهل بالميراس وإنتر ميامي عن المجموعة الأولى.

تشكيل إنتر ميامي

حراسة المرمى: أوسكار أوستاري.

خط الدفاع: مارسيلو وايجاندت - فالكون - نوا ألين - توماس أبيليس.

خط الوسط: أليندي - بوسكيتس - ريدوندو - سيجوفيا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز.

تشكيل بالميراس

حراسة المرمى: ويفرتون.

خط الدفاع: جوستافو جوميز، موريلو، بيكيريز، روشا ماركوس.

خط الوسط: لوكاس، رفاييل فيجا، ريتشارد ريوس.

خط الهجوم: مانويل لوبيز، فاكوندو توريس، إيستافيو.

ملخص مباراة إنتر ميامي وبالميراس

بداية المباراة

ضربة ركنية لـ بالميراس في الدقيقة 4

حارس مرمى إنتر ميامي يتصدى لكرة خطيرة في الدقيقة 4

تسديدة من ميسي على مرمى بالميراس في الدقيقة 8

تاديو أليندي يسجل هدف إنتر ميامي الأول في الدقيقة 16

تبديل لـ بالميراس: خروج موريلو ودخول برونو فوكس في الدقيقة 18

تسلل على تاديو أليندي في الدقيقة 25

تسديدة من سواريز في الدقيقة 28

تسديدة من فاكوندو توريس في الدقيقة 32

تسديدة من لوبيز لاعب بالميراس في الدقيقة 40

انتهاء الشوط الأول بتقدم إنتر ميامي على بالميراس بهدف دون رد

بداية الشوط الثاني

تسديدة من ليونيل ميسي في الدقيقة 49

تبديل بالميراس.. خروج باولينيو ودخول توريس في الدقيقة 55

تسديدة من ماوريسيو لاعب بالميراس في الدقيقة 62

لويس سواريز يسجل هدف إنتر ميامي الثاني في الدقيقة 65

خطأ ضد لوبيز لاعب بالميراس في الدقيقة 74

باولينيو يسجل هدف بالميراس الأول في الدقيقة 80

ماوريسيو يسجل هدف بالميراس الثاني في الدقيقة 87

حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.