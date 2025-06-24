مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

القاهرة - مصراوي

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة في بطولة كأس العالم للأندية اليوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو.

ويواجه الأهلي نظيره بورتو البرتغالي ضمن مواجهات ختام دور المجموعات للمجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية.

جدول مواعيد مباريات كأس العالم للأندية

الأهلي ضد بورتو - 4:00 صباحا - إم بي سي مصر 2،1

إنتر ميامي ضد بالميراس - 4:00 صباحا - إم بي سي أكشن

بنفيكا ضد بايرن ميونخ - 10:00 مساء - إم بي سي مصر 2

أوكلاند سيتي ضد بوكا جونيورز - 10:00 مساء - إم بي سي أكشن

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