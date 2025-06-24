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مكافآت الأهلي حال التأهل لثمن نهائي كأس العالم للأندية

02:40 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025

النادي الأهلي

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كتب - محمد القرش:

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة الأهلي وبورتو في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025.

ويسعى الأهلي للفوز على نظيره البرتغالي من أجل زيادة فرصه في التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية وصيفا للمجموعة الأولى.

وحالة تأهل النادي الأهلي إلى الدور المقبل، يحصد مبلغ 7.5 مليون دولار، بعد أن يحصل على 2 مليون دولار حال الفوز في مباراة اليوم.

ومن المقرر ان تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة فجر اليوم الثلاثاء، على ملعب ميتلايف الواقع في منطقة نيويورك الأمريكية.

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