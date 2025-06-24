لقطة لافتة.. لماذا ترتدي "كلاب الأمن" أحذية في مونديال الأندية؟

كتب- محمد عبدالهادي:

في واحدة من اللقطات الطريفة وغير المعتادة التي رافقت بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، التقطت عدسات الكاميرا مشهدًا استثنائيًا للكلاب وهي ترتدي أحذية مما أثار فضول العديد من الجماهير عن السبب وراء ذلك.

وحسب ما أوردته صحيفة "ذا صن" البريطانية، ظهرت الكلاب المدربة وهي ترتدي الأحذية البلاستيكية من نوع "كروكس" لحماية أقدامها من الأرصفة الساخنة، وذلك بسبب موجة الحر الشديدة التي تضرب مناطق عدة من البلاد.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات الأمنية المشددة المعمول بها في البطولة، حيث تخضع حافلات الفرق وجميع أفراد الطاقم الفني والإداري لتفتيش دقيق باستخدام كلاب متخصصة في الكشف عن المتفجرات.

ومع تجاوز درجات الحرارة حاجز الـ37 درجة مئوية، أصدرت السلطات المحلية تحذيرات صحية دفعت الأجهزة الأمنية إلى تزويد الكلاب بصنادل واقية لتجنب إصابات الحروق الناتجة عن حرارة الأرض المرتفعة.

وامتدت هذه الاحتياطات إلى الكلاب التي تتولى تنفيذ الدوريات الأمنية حول الملاعب، حيث شوهدت جميعها ترتدي الأحذية البلاستيكية حفاظًا على سلامتها وسط ظروف جوية قاسية تهدد حتى الكائنات غير البشرية.

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