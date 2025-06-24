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"ثلاثي هجومي".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة بورتو في كأس العالم للأندية

02:32 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
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    النادي الأهلي
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    الأهلي
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    النادي الأهلي
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    تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة بورتو (15)
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    تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة بورتو (13)
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كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بورتو البرتغالي اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بمونديال الأندية.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

ويدخل المارد الأحمر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام ، أشرف داري وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد بن رمضان وتريزيجيه.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، وسام أبو علي وحسين الشحات.

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الأهلي ضد بورتو كأس العالم للأندية 2025 النادي الأهلي الأهلي وبورتو كأس العالم للأندية
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