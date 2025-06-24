شوبير يكشف مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام بورتو بكأس العالم للأندية

كتب - يوسف محمد:

تفصلنا ساعات قليلة عن بداية مباراة النادي الأهلي أمام نظيره بورتو البرتغالي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره بورتو البرتغالي اليوم، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "عودة كوكا والشحات أساسي".

وكان كوكا غاب عن مباراة المارد الأحمر الماضية أمام بالميراس البرازيلي، في الجولة الثانية بالبطولة، بسبب إصابة في الركبة تعرض لها في الجولة الأولى أمام إنتر ميامي.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

ويدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الرابع والأخير بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة وحيدة، فيما يأتي فريق بورتو في المركز الثالث بالمجموعة بنفس الرصيد من النقاط.

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