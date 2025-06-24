كتب- محمد عبدالهادي:

رغم الانتصار في الجولة الأخيرة، خرج أتلتيكو مدريد الإسباني من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية الجارية في الولايات المتحدة، في سيناريو قاسٍ لم يكن في الحسبان.

الفوز على بوتافوجو البرازيلي بهدف نظيف لم يكن كافيًا لضمان بطاقة العبور، بعدما ابتسم فارق الأهداف لصالح باريس سان جيرمان وبوتافوجو، ليودّع "الروخيبلانكوس" البطولة برصيد 6 نقاط.

وأعرب المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني عن حزنه الشديد عقب الإقصاء، مؤكدًا أن فريقه قدم كل ما لديه خلال المباريات الثلاث، ونافس بقوة أمام خصوم من العيار الثقيل.

وقال سيميوني في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية:"كنا في مجموعة صعبة للغاية، ضمت بطلي دوري أبطال أوروبا وكوبا ليبرتادوريس، وتمكنا من تحقيق نفس عدد النقاط مثل المتأهلين، لكننا لم نُسجل ما يكفي من الأهداف للتأهل".

وأضاف: "المباراة الأخيرة كانت الأفضل لنا على المستوى التكتيكي والتكامل، لكن الحظ لم يُساندنا في بلوغ الدور التالي، أنا حزين لأن الهدف كان الاستمرار في البطولة، ولكننا لم ننجح".

ورفض سيميوني تحميل التحكيم أي مسؤولية عن الخروج، موضحًا:"قدّمت التهنئة للمنافس، لأنهم لعبوا بشجاعة وأمانة، ودافعوا كما ينبغي".

واختم حديثه:"حين تدافع وتهاجم بشكل متوازن، تملك فرصة أكبر لتحقيق الفوز، هذه هي كرة القدم، أحيانًا لا يكفي الأداء وحده."

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