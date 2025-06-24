كتب - نهى خورشيد

أكد ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، على ضرورة تحقيق الفوز على بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من كأس العالم للأندية، بغض النظر عن نتيجة مباراة بالميراس وإنتر ميامي.

وقال ريان في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "ستاد المحور" مع الإعلامي خالد الغندور: "أرفض التقليل من قدرات لاعبي الأهلي بعد مستواهم أمام إنتر ميامي وبالميراس".

وأضاف: "السوشيال ميديا وراء تصريحات لاعبي الأهلي بقدرتهم على التتويج بمونديال الأندية، والعاصفة أنقذت الأحمر من هزيمة ثقيلة أمام بالميراس البرازيلي".

وأتم نجم الأحمر:"زيزو لا يستحق المشاركة بشكل أساسي في مباراة بورتو، ولاعبو الأهلي قصروا في حق أنفسهم، والفوز على بورتو سيحمي لاعيبة من الرحيل".