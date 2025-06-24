مصدر يكشف مفاجأة في تشكيل الأهلي لمواجهة بورتو بكأس العالم للأندية

كتب - مراسل مصراوي

كشف مصدر مُطلع عن مفاجأة في تشكيل النادي الأهلي لمواجهة بورتو في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية 2025.

وأوضح المصدر أن المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو استقر على الدفع بأحمد نبيل كوكا كظهير أيسر في مواجهة بورتو.

وكان كوكا قد غاب عن المواجهة الماضية ضد بالميراس بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء إنتر ميامي والذي انتهى بالتعادل السلبي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة فجر اليوم الثلاثاء، على ملعب ميتلايف.

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