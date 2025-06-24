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رسميا.. أول فريق أوروبي يودع بطولة كأس العالم للأندية 2025

01:02 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
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    باريس سان جيرمان
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    لقطات من مباراة باريس سان جيرمان وبتافوجو (1)
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    لقطات من مباراة باريس سان جيرمان وبتافوجو (1)
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    جماهير باريس سان جيرمان قبل المباراة (1)
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    جماهير باريس سان جيرمان (1)
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    لاعبي أتليتكو مدريد من مباراة بروسيا دورتموند
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    لاعبي أتليتكو مدريد
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كتب - يوسف محمد:

ودع فريق أتليتكو مدريد الإسباني بطولة كأس العالم للأندية من دور المجموعات، على الرغم من تحقيقه الفوز على حساب بوتافوجو البرازيلي، أمس بنتيجة هدف دون مقابل.

ولم يشفع فوز الفريق الإسباني له، لضمان التأهل إلى الدور المقبل من مونديال الأندية، حيث ضمن بوتافوجو الصعود إلى الدور المقبل على حساب أتليتكو مدريد، على الرغم من تساوي النقاط بينهما إلا أن فارق الأهداف بين الفرق رجح كفة الفريق البرازيلي.

وتساوي الثلاثي باريس سان جيرمان، بوتافوجو وأتليتكو مدريد في النقاط برصيد 6 نقاط لكلا منهم في المجموعة الثانية بمونديال الأندية، ليتم حسم الصعود من خلال فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين الفريقين.

ويعد فريق أتليتكو مدريد، هو أول فريق أوروبي يودع النسخة الحالية من بطولة كأس للأندية 2025، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وضمن باريس سان جيرمان الفرنسي الصعود في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية بمونديال الأندية برصيد 6 نقاط، يليه فريق بوتافوجو البرازيلي في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

جدول ترتيب المجموعة الثانية بمونديال الأندية

1- باريس سان جيرمان - 6 نقاط

2- بوتافوجو - 6 نقاط

3- أتلتيكو مدريد - 6 نقاط

4- سياتل ساوندرز - دون نقاط

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