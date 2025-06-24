إمام عاشور يدعم لاعبي الأهلي قبل مباراة بورتو بكأس العالم للأندية

كتب - يوسف محمد:

حرص إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على دعم زملائه بالفريق قبل المواجهة المرتقبة اليوم، أمام بورتو البرتغالي في لقاء الجولة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره بورتو البرتغالي اليوم، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف"، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بمونديال الأندية.

ونشر عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للاعبي الفريق خلال التدريبات الجماعية قبل مواجهة بورتو.

ويغيب إمام عاشور عن النادي الأهلي، بعد أن تعرض للإصابة بكسر في عظمة الترقوة خلا مباراة إنتر ميامي الأمريكي، بالجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2025، الذي انتهت مشوار اللاعب مع الفريق بالبطولة بعد خضوعه لعملية جراحية في أحد المستشفيات بأمريكا قبل أن يعود إلى مصر منذ عدة أيام.

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق فوزه الأول ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعادل في الجولة الأولى أمام إنتر ميامي، قبل أن يتلقى الهزيمة في الجولة الثانية أمام بورتو بهدفين دون مقابل.

ويشارك النادي الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، بالولايات المتحدة الأمريكية رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

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