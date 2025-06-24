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"استعراض للخطة وتعليمات".. ماذا قال مدرب الأهلى للاعبين قبل صدام بورتو؟

12:53 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
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كتب - نهى خورشيد

عقد الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبين داخل فندق الإقامة بمدينة نيوجيرسي، قبل مواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

واستعرض ريبيرو خلال المحاضرة خطة اللعب والتكليفات الفردية لكل لاعب، مع شرح مفصّل لنقاط القوة والضعف في صفوف الفريق البرتغالي، مشددًا على ضرورة التركيز طوال اللقاء من أجل تحقيق الفوز وحصد بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

ويواجه الأهلي نظيره بورتو في الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف ستاديوم، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي.

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خوسيه ريبيرو الأهلي
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