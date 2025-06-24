شهدت مباريات يوم أمس الإثنين من منافسات النسخة الجارية من كأس العالم للأندية تأهل فريقين جديدين لدور الـ 16.

وأُقيمت مباراتين مساء يوم أمس فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بثنائية نظيفة على نظيره سياتل سوندرز الأمريكي فيما فاز أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف نظيف على نظيره بوتافوجو البرازيلي القادم من قارة أمريكا الجنوبية.

وتأهل عن هذه المجموعة كلاً من باريس سان جيرمان و بوتافوجو بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الذي ودع منافسات البطولة مع نهاية دور المجموعات.

وانضم بذلك باريس سان جيرمان وبوتافوجو لقائمة تضم 4 أندية أخرى تأهلت لدور الـ 16 وهي: بايرن ميونخ الألماني، فلامينجو البرازيلي، يوفنتوس الإيطالي، بجانب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتنص لوائح كأس العالم للأندية على حصول الفريق الفائز بالمباراة على 2 مليون دولار فيما يحصد الفريق الذي يتعادل على مليون دولار بينما يحصد الفريق المتأهل لدور الـ 16 مبلغ 7.5 مليون يورو إضافية.

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