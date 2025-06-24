أولى مفاجآت التأهل في كأس العالم للأندية 2025

كتب - محمد القرش:

شهدت المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مفاجأة كبيرة من حيث التأهل لدور الـ16.

وبعد انتهاء مباريات دور المجموعات، تأهل باريس سان جيرمان وبوتافوجو البرازيلي، رغم تساوي النقاط مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.

أولى مفاجآت التأهل في كأس العالم

وجاء فشل تأهل الفريق الإسباني إلى الدور المقبل بسبب فارق الأهداف بينه وبين الفريق الباريسي والبرازيلي ( باريس "5"، بوتافوجو "1"، أتلتيكو "-1").

وتوقع الجميع قبل بداية البطولة، تأهل باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد من المجموعة الثانية، لكن فريق بوتافوجو أحدث المفاجأة.

ترتيب المجموعة الثانية

1. باريس سان جيرمان - 6 نقاط

2. بوتافوجو - 6 نقاط

3. أتلتيكو مدريد - 6 نقاط

4. سياتل ساوندرز - دون نقاط

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