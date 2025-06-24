الترتيب النهائي للمجموعة الثانية بكأس العالم للأندية

كتب - محمد القرش:

انتهت مواجهات المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وخسر بوتافوجو البرازيلي على نظيره أتلتيكو مدريد بهدف دون رد في المباراة الأخيرة، بينما فاز باريس سان جيرمان على منافسه سياتيل ساوندرز بثنائية دون رد.

وحسم الفريق الباريسي تأهله لدور ثمن النهائي متصدرا للمجموعة برصيد 6 نقاط، بينما جاء بوتافوجو وصيفا بنفس عدد النقاط.

ترتيب المجموعة الثامنة

1. باريس سان جيرمان - 6 نقاط

2. بوتافوجو - 6 نقاط

3. أتلتيكو مدريد - 6 نقاط

4. سياتل ساوندرز - دون نقاط

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