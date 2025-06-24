قبل مباراة الأهلي.. إعلامي يوجّه تحذيرات إلى الجماهير لهذا السبب

كتب - نهى خورشيد

وجه الإعلامي إبراهيم فايق، تحذيرات إلى الجماهير المتجهة لمتابعة مباراة الأهلى وبورتو البرتغالي، في الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للأندية.

ونشر فايق مقطع فيديو عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"قبل ٤ ساعات من المباراة .. الجو نار اقسم بالله .. تحذيرات بالتواجد في أماكن الظل والابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس".

وأضاف:"الوضع مستمر حتى الساعة ٨ صباحًا بتوقيت نيويورك يعني قبل ساعة من المباراة ومتوقع بعدها درجة الحرارة تنخفض والظروف تبقى ألطف".

ومن المقرر أن تبدأ مباراة الأهلى وبورتو في تمام الساعة الرابعة فجراً بتوقيت القاهرة، وتذاع بشكل حصري عبر قناة إم بي سي مصر .