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"ونبي يا عمو".. تعليق ساخر من زوجة نجم الزمالك الأسبق بعد رسالة ترامب

12:01 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
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    محمود علاء وزوجته 1
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    زوجة محمود علاء
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    زوجة محمود علاء
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علقت إيمي زوجة محمود علاء بشكل ساخر على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعالم، عقب الهجوم الإيراني على قواعد الولايات في دول الخليج العربي.

وكان ترمب نشر رستا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس":"نهنئ العالم.. حان وقت السلام".

ونشرت زوجة محمود علاء الرسالة مع تعليق:"بجد يا عمو ترامب، بتحكى جد والله".

وفي سياق متصل، وجهت إيمي عدد من الرسائل خاصة في ظل تواجدها حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة في توقيت غلق المجال الجوي ومنها:"هو ده بجد !! يعنى أنا هفضل هنا".

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محمود علاء وزوجته زوجة محمود علاء الإمارات إغلاق المجال الجوي الإماراتي
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