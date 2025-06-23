كتب - يوسف محمد:

يرى طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن المارد الأحمر مازال لديه فرصة للصعود إلى الدور المقبل من بطولة كأس العالم للأندية 2025، قبل مواجهة بورتو في ختام مباريات الفريق بدور المجموعات.

وقال طاهر محمد في تصريحات عبر منصة "DAZN": "بطولة كأس العالم حدث كبير وتقام للمرة الأولى بنظامها الجديد هذا العام، في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "كنت أتمنى المشاركة في جميع المباريات ومساعدة الفريق، مشاهدتي المباراة الماضية من المدرجات كان أمر صعب للغاية والأمر نفسه سيتكرر في مباراة بورتو المقبلة".

وتابع : "فرصتنا ما زالت قائمة للتأهل إلى الدور المقبلة من البطولة، هذا سيكون أمرا مميزا بالنسبة لنا وسنستفيد جميعا منه والتاريخ سيكتب أسما الجميع".

وواصل: "جميع فرق المجموعة لديها فرصة للصعود إلى الدور المقبل من بطولة كأس العالم، خاصة وأنه لم يتم حسم تأهل أي فريق بالمجموعة رسميا حتى الآن على عكس باقي المجموعات الآخرى".

واختتم طاهر تصريحاته: "لا أعرف ما يحدث للفريق في الشوط الثاني ويتسبب في تراجع المستوى، لكن هذا الخطأ قد يتم تعديله في المباراة المقبلة، تعلمنا العديد من الدروس في المباراتين الماضيتين بمونديال الأندية".

ويخوض النادي الأهلي مبارياته في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية، بمباراة أمام فريق بورتو البرتغالي غدا، في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بمونديال الأندية.

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