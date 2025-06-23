كتب - محمد القرش:

تشهد الساعات الجارية أزمة كبيرة بين دولتي الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بعد قصف الأخيرة للكيان الصهيوني بالصواريخ "المركبة" والمسيرات الانتحارية.

وردت أمريكا على قصف إيران للكيان الصهيوني، حيث نفذ الجيش الأمريكي هجمات على ثلاث منشآت نووية إيرانية.

وشنت القوات المسلحة الإيرانية، مساء اليوم الإثنين، عملية عسكرية ضد الولايات المتحدة تحت اسم "بشائر الفتح"، بمشاركة الحرس الثوري والجيش الإيراني، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن الهجمات استهدفت قواعد أمريكية في كل من قطر والعراق، في أول رد مباشر من طهران على الضربة الأمريكية التي طالت ثلاث منشآت نووية داخل الأراضي الإيرانية فجر الأحد الماضي.

تحركات أمنية في أمريكا بسبب إيران

قالت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، عن تحركات أمنية داخل الولايات المتحدة تحسبا لهجمات ضد إيران.

وأوضحت الشبكة نقلا عن مصادر، إن سلطات إنفاذ القانون الأمريكية، عززت عمليات المراقبة لعملاء إيران داخل الولايات المتحدة.

لوائح كأس العالم

في تلك الحالة يمكن للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اللجوء إلى شق "القوة القاهرة في لوائح كأس العالم للأندية 2025.

ويعرف مصطلح القوة القاهرة (force majeure) بأنه: "حدث غير متوقع، لا يمكن السيطرة عليه، ولا يُعزى إلى أي طرف، ويجعل تنفيذ الًلتزامات التعاقدية أو التنظيمية مستحيلاً كليًا أو جزئيًا.

أمثلة: الكوارث الطبيعية، الحروب، النزاعات المسلحة، الأوبئة، الأعمال الإرهابية، القرارات الحكومية، إلخ.

وفي أحدث لوائح كأس العالم للأندية الصادرة عن الفيفا، يوجد دائمًا بند تحت عنوان "حالة القوة القاهرة" (Force Majeure).

وهذا البند يمنح الفيفا الصلاحية الكاملة لاتخاذ ما يلي:

- تعديل مواعيد المباريات

- نقل البطولة إلى دولة بديلة

- تعديل نظام البطولة

- إلغاء أو تأجيل البطولة

تأثير الحروب والنزاعات على كأس العالم

إذا وقعت حرب أو نزاع مسلح في:

1. الدولة المستضيفة: يجوز للفيفا سحب التنظيم ونقله إلى دولة أخرى.

2. دولة أحد الأندية المشاركة: يمكن استبعاد الفريق إذا لم يكن قادرًا على السفر أو المشاركة، دون اعتبار ذلك انسحابًا تعسفيًا إذا ثبتت حالة القوة القاهرة.

3. مناطق العبور أو الطيران: إذا أضرت الحرب بتنقل الفرق أو الجماهير، يمكن تعديل الجدول الزمني أو التنسيق الأمني.