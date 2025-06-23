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"ترانزيت لدبي".. مصدر يكشف تحركات الأهلي للعودة بعد غلق المجال الجوي الإماراتي

11:14 م الإثنين 23 يونيو 2025
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كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء بدأ عملية البحث عن الوجهات المحتملة البديلة لدبي، كرحلة ترانزيت خاصة بعودة الفريق إلى القاهرة، حال ودع الفريق مونديال الأندية فجر الثلاثاء.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين: "مجلس إدارة النادي الأهلي يبحث في الوقت الحالي، على طيران ترانزيت بديل لدبي، بعد غلق مجالها الجوي بسبب الأحداث السياسية في المنطقة، حال خروج الفريق فجر الثلاثاء من مونديال الأندية رسميا".

وأضاف: "الأهلي يبحث في الوقت الحالي، عن رحلات طيران ترانزيت في أوروبا أو المغرب، خاصة وأن رحلة عودة الفريق كان من المقرر لها المرور ترانزيت في دبي، من خلال الخطوط الجوية الإماراتية".

وتشهد المنطقة حالة من عدم الاستقرار السياسي، بعدما قامت إيران منذ قليل بالهجوم على قاعدة العديد الأمريكية في قطر، في هجوم تم تسميته بعمليات بشائر.

وكانت وكالة الأنباء البريطانية رويترز أعلنت في وقت سابق من اليوم أن المجال الجوي لدولة الإمارات مغلق.

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كأس العالم للأندية النادي الأهلي رحلة عودة الأهلي إلى القاهرة الأهلي وبورتو مونديال الأندية
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