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"صعبة وعلينا التركيز في التفاصيل".. بن رمضان يتحدث عن مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية

09:37 م الإثنين 23 يونيو 2025
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    النادي الأهلي
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    النادي الأهلي
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    تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة بورتو (21)
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    تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة بورتو (13)
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    تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة بورتو (5)
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    الأهلي وبورتو
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    لحظة هدف بالميراس في الأهلي
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    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
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كتب - يوسف محمد:

أكد محمد علي بن رمضان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صعوبة مباراة المارد الأحمر غدًا الثلاثاء أمام فريق بورتو البرتغالي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال بن رمضان في تصريحات عبر منصة "DAZN" اليوم الاثنين: "مباراة الأهلي أمام بورتو ستكون صعبة، خاصة وأن الفريق البرتغالي يمتلك العديد من اللاعبين الجيدين، لكن فريقنا أيضًا يضم العديد من اللاعبين الممتازين".

وأضاف: "هدفنا هو تحقيق الفوز على حساب فريق بورتو البرتغالي، يجب أن نركز في التفاصيل الصغير والكبيرة خلال المباراة".

واختتم بن رمضان تصريحاته: "هدفنا في المباراة المقبلة هو تحقيق الفوز على بورتو وتقديم أداءً يليق بالنادي الأهلي وإسعاد الجماهير الحمراء".

موعد مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره بورتو البرتغالي في تمام الساعة الرابعة فجر يوم غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية

ويشارك النادي الأهلي في المجموعة الأولى، ببطولة كأس العالم للأندية رفقة كل من: إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

نتائج الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

وخاض الأهلي مباراتين في دور المجموعات بمونديال الأندية حتى الآن، لم يتمكن خلالهما من تحقيق الفوز في أي مباراة، حيث تعادل سلبيًا في الجولة الأولى أمام إنتر ميامي، قبل أن يتلقى الهزيمة في الجولة الثانية أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون مقابل.

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محمد علي بن رمضان بن رمضان الأهلي بورتو
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