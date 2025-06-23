كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الوداد المغربي تعرض مدربه أمين بن هاشم لحادث مروري خلال تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث يقود فريقه بمنافسات النسخة الجارية من كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الوداد والعين في كأس العالم للأندية

وكان فريق الوداد قد خسر برباعية مقابل هدف يوم أمس الأحد على يد نظيره يوفنتوس ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة نظيره العين الإماراتي عند العاشرة من مساء يوم الخميس المقبل 26 يونيو.

وأشار نادي الوداد عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، إلى أن مديره الفني أمين بن هاشم تعرض لحادث مروري صباح اليوم الإثنين برفقة كلا من: يوسف الدباغ، الدكتور هفتي والإطار التقني علي ولكن لم يتم تسجيل أي إصابات خطيرة والجميع في حالة صحية جيدة ويتلقون العناية اللازمة.

ونوه النادي المغربي إلى أن السلطات المختصة تدخلت بسرعة وكفاءة، موجهًا الشكر للسلطات على استجابتها الفورية وتعاملها مع الحادث، بالإضافة للحضور الفوري من جانب ممثلي فيفا.

وأتم نادي الوداد بيانه بالتأكيد على أن الوضع تحت السيطرة ولا يدعو لأي قلق، كما طالب بعدم تداول الشائعات.

ترتيب مجموعة الوداد في كأس العالم للأندية

ويحتل فريق الوداد المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته بدون نقاط فيما يتذيل فريق العين الترتيب بدون نقاط، بينما يتصدر فريق يوفنتوس المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي الوصيف.

وتأكد عقب منافسات الجولة الثانية وداع فريقا الوداد والعين لمنافسات كأس العالم للأندية عقب مباراة الجولة الثالثة.اقرأ أيضًا:

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