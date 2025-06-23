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لحظة بلحظة بعد قليل.. أتلتيكو مدريد وبوتافوجو

09:07 م الإثنين 23 يونيو 2025
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    إيجور جيسوس مهاجم بوتافوجو (9)
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    إيجور جيسوس مهاجم بوتافوجو (10)
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متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبزر أحداث مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني وبوتافوجو البرازيلي عند العاشرة من مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

ترتيب مجموعة أتلتيكو مدريد وبوتافوجو في كأس العالم للأندية

ويتصدر فريق بوتافوجو جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن باريس سان جيرمان الوصيف بـ 3 نقاط ونظيره أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل سياتل سوندرز الأمريكي المجموعة بدون نقاط.

ملخص بأبزر أحداث مباراة أتلتيكو مدريد وبوتافوجو:

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