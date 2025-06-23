كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق أتلتيكو مدريد بهدف نظيف على نظيره بوتافوجو البرازيلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية ولكن ذلك لم يكن كافيًا ليودع المنافسات مبكرًا.

وسجل اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان هدف اللقاء الوحيد لصالح أتلتيكو مدريد بعد مرور 87 دقيقة.

ترتيب مجموعة أتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية

ورفع الفوز رصيد فريق أتلتيكو مدريد إلى النقطة 6 في المركز السادس بفارق الأهداف عن فريق بوتافوجو الوصيف وباريس سان جيرمان المتصدر ليصعد الأخيران سويًا، فيما يتذيل فريق سياتل سوندرز الأمريكي الترتيب بلا نقاط.

وكان أتلتيكو مديرد قد استهل مشواره بكأس العالم للأندية بالخسارة برباعية نظيفة أمام نظيره باريس سان جيرمان قبل أن يفوز في الجولة الثانية بثلاثية مقابل هدف على نظيره سوندرز.

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