فتاة "تفضح" فينيسيوس وتُظهر رسائله الشخصية (فيديوهات)

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي جدلا واسعا خلال الساعات الماضية بسبب مقاطع فيديو لفتاة تتحدث عن فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

وتحدثت الفتاة في مقاطع الفيديو عن فينيسيوس بإستهزاء، حيث أظهرت الرسائل الخاصة بينها وبين لاعب ريال مدريد والتي لاقت هجوما كبيرا على الجناح البرازيلي.

وتمتلك الفتاة الشابة حساب عبر منصة إنستجرام باسم "melimtx"، حيث يتابعها أكثر من 3.5 مليون شخص.

وجاءت تلك الواقعة، تزامنا مع سوء المستوى الذي يقدمه اللاعب في كأس العالم للأندية 2025 المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي سياق متصل، يلاقي ريال مدريد نظيره ريد بول سالزبورج يوم الجمعة المقبل الموافق 27 يونيو، في تمام الساعة الرابعة فجرا.

Ptdrrr c’est vrm un bz Benzema il a une femme, 4 enfants mais il dm des meufs sur Insta et pas n’importe qui en plus. Elle l’a affiché normal 🤣🤣 pic.twitter.com/vllBIifa56 — 𝔇𝔧𝔦𝔟𝔦𝔫𝔥𝔬 🇨🇷 (@DjibinhoPvris_) June 23, 2025

Wsh même Rafael Leão il était en chien sur elle ptdrrr c’est une dinguerie et elle affiche les conv trkl 😂😂 https://t.co/6UXx9TRgNn pic.twitter.com/Kld85C2mi9 — 𝔇𝔧𝔦𝔟𝔦𝔫𝔥𝔬 🇨🇷 (@DjibinhoPvris_) June 23, 2025

Jsuis mort Vinicius l’a aussi dm et il a pas parlé chinois ce fou, l’année où il était en lice pour le Ballon d’Or 😂😂 https://t.co/6UXx9TRgNn pic.twitter.com/44UP0DjfqC — 𝔇𝔧𝔦𝔟𝔦𝔫𝔥𝔬 🇨🇷 (@DjibinhoPvris_) June 23, 2025

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