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فتاة "تفضح" فينيسيوس وتُظهر رسائله الشخصية (فيديوهات)

09:06 م الإثنين 23 يونيو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    فينيسيوس
  • عرض 9 صورة
    فينيسيوس
  • عرض 9 صورة
    فينيسيوس جونيور من مباراة أتلتيكو مدريد
  • عرض 9 صورة
    فينيسيوس
  • عرض 9 صورة
    فينيسيوس
  • عرض 9 صورة
    فينيسيوس
  • عرض 9 صورة
    فينيسيوس لجماهير مانشستر سيتي
  • عرض 9 صورة
    فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد_5
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شهدت وسائل التواصل الاجتماعي جدلا واسعا خلال الساعات الماضية بسبب مقاطع فيديو لفتاة تتحدث عن فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

وتحدثت الفتاة في مقاطع الفيديو عن فينيسيوس بإستهزاء، حيث أظهرت الرسائل الخاصة بينها وبين لاعب ريال مدريد والتي لاقت هجوما كبيرا على الجناح البرازيلي.

وتمتلك الفتاة الشابة حساب عبر منصة إنستجرام باسم "melimtx"، حيث يتابعها أكثر من 3.5 مليون شخص.

وجاءت تلك الواقعة، تزامنا مع سوء المستوى الذي يقدمه اللاعب في كأس العالم للأندية 2025 المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي سياق متصل، يلاقي ريال مدريد نظيره ريد بول سالزبورج يوم الجمعة المقبل الموافق 27 يونيو، في تمام الساعة الرابعة فجرا.

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