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لحظة بلحظة بعد قليل.. سياتل ساوندرز وباريس سان جيرمان

09:02 م الإثنين 23 يونيو 2025
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    مباراة باريس سان جيرمان وبوتافوجو (1)
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    شغب جماهير باريس سان جيرمان
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    جماهير باريس سان جيرمان (1)
  • عرض 7 صورة
    جورجي مينونجو لاعب سياتل ساوندرز (1)
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    جورجي مينونجو لاعب سياتل ساوندرز (2)
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    جورجي مينونجو لاعب سياتل ساوندرز (3)
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متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبزر أحداث مباراة سياتل ساوندرز ونظيره باريس سان جيرمان عند العاشرة من مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

ترتيب مجموعة باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية

ويحتل فريق باريس سان جيرمان قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن نظيره أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.

وعلى الجانب الآخر يتذيل سياتل ساوندرز جدول المجموعة بدون نقاط فيما يتصدر بوتافوجو البرازيلي المجموعة برصيد 6 نقاط.

ملخص بأبزر أحداث مباراة سياتل ساوندرز وباريس سان جيرمان:

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باريس سان جيرمان وسياتل ساوندرز باريس سان جيرمان سياتل ساوندرز كأس العالم للأندية مباريات كأس العالم للأندية نتائج كأس العالم للأندية
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