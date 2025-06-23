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باريس يضمن التأهل لدور الـ16 متصدرًا لمجموعته بكأس العالم للأندية

09:02 م الإثنين 23 يونيو 2025

حكيمي يحتفل بهدفه في مرمى سياتل سوندرز

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فاز فريق باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين على يد نظيره سياتل سوندرز الأمريكي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس العالم للأندية.

وتقدم فريق باريس سان جيرمان بهدف بعد مرور 35 دقيقة سجله اللاعب خفيتشا كفاراتسخيليا ثم أضاف زميله أشرف حكيمي الهدف الثاني بالدقيقة 66.

ترتيب مجموعة باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية

ورفع الفوز رصيد فريق باريس سان جيرمان إلى النقطة 6 متصدرًا جدول ترتيب مجموعته بفارق الأهداف عن نظيره بوتافوجو الوصيف وأتلتيكو مدردي صاحب المركز الثالث، فيما يتذيل فريق سوندرز الترتيب بدون أي نقاط.

مباريات باريس سان جيرمان وسياتل سوندرز في كأس العالم للأندية

وكان باريس قد استهل مشواره بكأس العالم للأندية بالفوز على نظيره أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة ثم خسر في الجولة الثانية بهدف نظيف على يد نظيره بوتافوجو.

وعلى الجانب الآخر خسر فريق سوندرز في افتتاح مشواره بثلاثية مقابل هدف أمام نظيره أتلتيكو مدريد قبل الخسارة بهدفين نظيفين في الجولة الثانية على يد نظيره باريس سان جيرمان.

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