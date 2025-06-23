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أبو تريكة يعلق على الهجوم الإيراني ضد قاعدة أمريكية في قطر

08:26 م الإثنين 23 يونيو 2025
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  • عرض 10 صورة
    أبو تريكة
  • عرض 10 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 10 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 10 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 10 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 10 صورة
    محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر السابق
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    جماهير الأهلي في المدرجات ترفع لافتة لمحمد أبو تريكة خلال مباراة باتشوكا
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    أبو تريكة من مباراة الأهلي وكلوب أمريكا 2002
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    احتفال محمد أبو تريكة
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كتب - يوسف محمد:

علق محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على الهجوم الإيراني على قاعدة أمريكية في قطر.

وكتب أبو تريكة عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الإثنين: "‏حفظ الله قطر وأهلها من كل سوء ومكروه وأهلنا في كل بلاد المسلمين".

وكان التلفزيون الإيراني قد أعلن منذ قليل بدء ما أسماه عمليات بشائر الفتح ضد قاعدة العديد الأمريكية في قطر.

ويذكر أن نجم منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، يتواجد حاليا في قطر، لكونه أحد عناصر الاستوديو التحليلي لشبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

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محمد أبو تريكة قطر وإيران هجوم إيران على القواعد الأمريكية أبو تريكة
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