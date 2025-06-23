أبو تريكة يعلق على الهجوم الإيراني ضد قاعدة أمريكية في قطر

كتب - يوسف محمد:

علق محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على الهجوم الإيراني على قاعدة أمريكية في قطر.

وكتب أبو تريكة عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الإثنين: "‏حفظ الله قطر وأهلها من كل سوء ومكروه وأهلنا في كل بلاد المسلمين".

وكان التلفزيون الإيراني قد أعلن منذ قليل بدء ما أسماه عمليات بشائر الفتح ضد قاعدة العديد الأمريكية في قطر.

ويذكر أن نجم منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، يتواجد حاليا في قطر، لكونه أحد عناصر الاستوديو التحليلي لشبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

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