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"بعد سداسية العين".. أكبر الهزائم العربية في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية

08:20 م الإثنين 23 يونيو 2025
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    لاعب مانشستر سيتي يحتفل بهدفه الثاني في العين (1) (1)
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    لحظة تسجيل مانشستر سيت الهدف الثاني في مرمى العين (1) (1)
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    لقطات من مباراة مان سيتي والعين الإماراتي (1) (1)
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    لقطة ركلة الجزاء المحتسبة ضد رامي ربيعة لاعب العين
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    ركلة الجزاء المحتسبة ضد رامي ربيعة لاعب العين
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    لاعبي العين الإماراتي (1)
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    لاعب العين الإمارتي في الإحماء
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    جماهير العين الإماراتي
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    مانشستر سيتي ضد العين
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    مانشستر سيتي ضد العين الإماراتي
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    رامي ربيعة ودوسان من مباراة العين ويوفنتوس
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كتب - يوسف محمد:

تلقى فريق العين الإماراتي اليوم، هزيمة كبيرة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، بنتيجة ستة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين صباح اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتعد هزيمة العين بسداسية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم، هي الهزيمة الأكبر في تاريخ مشاركات الأندية العربية ببطولة كأس العالم للأندية.

وهذه ليست أول هزيمة كبير يتلقاها فريق عربي في بطولة كأس العالم للأندية، حيث شهدت النسخ السابقة من البطولة هزائم كبيرة للفريق العربية أيضًا، منها هزيمة الجزيرة الإماراتي بستة أهداف مقابل هدف واحد من الهلال السعودي، في مونديال الأندية عام 2021.

أكبر الهزائم للأندية العربية في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية

1- برشلونة ضد السد القطري، 4-0، عام 2011.

2- مونتيري المكسيكي ضد الأهلي، 5-1، عام 2012.

3- الترجي التونسي ضد السد القطري، 6-2، عام 2019.

4- الهلال السعودي ضد الجزيرة الإماراتي، 6-1، عام 2021.

5- الأهلي ضد الهلال السعودي، 4-0، عام 2023.

6- يوفنتوس ضد العين، 5-0، عام 2025.

7- مانشستر سيتي ضد العين، 6-0، عام 2025.

ويذكر أن العين الإماراتي يشارك في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية 2025، في المجموعة السابعة بالبطولة، رفقة كل من: مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي والوداد المغربي.

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سداسية العين أكبر الهزائم العربية بطولة كأس العالم للأندية أكبر الهزائم العربية في كأس العالم للأندية مانشستر سيتي يفوز على العين الإماراتي بسداسية
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