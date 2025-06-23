كتب - محمد القرش:

ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة الأهلي المصيرية ضد بورتو في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي أمام فريق بورتو البرتغالي.

موعد مباراة الأهلي وبورتو

وتقام المباراة في تمام الساعة الرابعة فجر غدا الثلاثاء الموافق 24 يونيو، على ملعب ميتلايف الواقع في نيويورك الأمريكية.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وبورتو

كانت شبكة قنوات "إم بي سي" السعودية، أعلنت عن نقل مباراة الأهلي وبورتو عبر 3 قنوات مجانا (إم بي سي مصر 1، إم بي سي مصر2، إم بي سي مصر أكشن).

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي

إم بي سي مصر1

التردد: 12016

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

إم بي سي مصر2

التردد: 11824

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27501

إم بي سي مصر أكشن

التردد: 11471

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27501

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - أحمد رمضان - يحيى عطية الله.

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: محمود حسن - وسام أبو علي - أحمد مصطفى زيزو.

غيابات الأهلي

- إمام عاشور (إصابة)

- طاهر محمد طاهر (إصابة)

- ياسر إبراهيم (إصابة)

- مروان عطية (إيقاف)

ترتيب مجموعة الأهلي

1. بالميراس - 4 نقاط

2. إنتر ميامي - 4 نقاط

3. بورتو - نقطة

4. الأهلي - نقطة