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3 تحذيرات من نادي الترجي لجماهيره قبل مباراة تشيلسي بكأس العالم للأندية

08:09 م الإثنين 23 يونيو 2025
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    الجزائري يوسف البلايلي لاعب الترجي (15) (1)
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    الجزائري يوسف البلايلي لاعب الترجي (3) (1)
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    لحظة هدف التعادل لصن داونز في مرمى الترجي (1)
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    هزيمة لوس انجلوس من مباراة الترجي (4)
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    هزيمة لوس انجلوس من مباراة الترجي (5)
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    هزيمة لوس انجلوس من مباراة الترجي (1)
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    هزيمة لوس انجلوس من مباراة الترجي (2)
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    جماهير الترجي تدعم فريقها أمام لوس أنجلوس (1) (1)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أصدر نادي الترجي التونسي بيانًا تحذيرًا لجماهيره المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث منافسات كأس العالم للأندية قبل مباراتهم أمام تشيلسي الإنجليزي.

موعد مباراة الأهلي وتشيلسي في كأس العالم للأندية

ويلتقي فريق الترجي نظيره تشيلسي عند الرابعة صباح يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وذكر نادي الترجي عبر بيانه الرسمي الصادر اليوم الإثنين:" تبعًا لما ورد في بلاغ سفارة الجمهورية التونسية بواشنطن، والذي اكّد على ضرورة التحلّي بالانضباط خلال مباراتنا القادمة ضد نادي تشيلسي الإنجليزي يوم الثلاثاء، يذكّر الترجي الرياضي التونسي جماهيره العزيزة بضرورة تجنّب استعمال الشماريخ، ورمي المقذوفات، وكلّ التصرفات التي قد تُعرّض نادينا أو جماهيره لعقوبات أو تبعات قانونية وفقًا لقوانين ولوائح البلد المنظم".

وأتم النادي التونسي بيانه بـ: "كما نُجدّد دعوتنا لجماهيرنا الوفية لمواصلة تقديم الصورة المثالية التي أبهرت العالم خلال المباراتين السابقتين، من خلال التشجيع الحضاري والمساندة المتواصلة للفريق، معًا نكتب التاريخ… بكل فخر وانضباط".

ترتيب مجموعة الترجي وتشيلسي في كأس العالم للأندية

ويحتل فريق الترجي قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن تشيلسي الوصيف، فيما يتصدر فريق فلامنجو البرازيلي الترتيب برصيد 6 نقاط ويتذيل لوس أنجلوس الترتيب بدون نقاط.

الترجي كان قد استهل مشواره في كأس العالم للأندية بالخسارة على يد نظيره فلامنجو بهدفين نظيفين قبل الفوز في الجولة الثانية على نظيره لوس أنجلوس الأمريكي بهدف نظيف.

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