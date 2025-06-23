كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن تواصل مسؤولو نادي النصر السعودي لاتفاق مع القائد البرتغالي لفريقهم كريستيانو رونالدو لتجديد تعاقده.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية عبر تقرير لها مساء الأحد أن المفاوضات انتهت بين الطرفين على تجديد التعاقد مع رونالدو لمدة عام على أن يُحدد بعد نهاية كأس العالم 2026 إذا كان سيستمر في ممارسة الكرة أو يعتزل.

وتضمن الاتفاق بحسب الصحيفة السعودية ذاتها على وجود بند يتيح التفاوض للتجديد لمدة عام على أن يحصل اللاعب على تفاصيل مشابهه لعقدة السابق دون أي زيادة.

رونالدو صاحب الـ 40 عاماً كان قد انضم لصفوف النصر في صفقة انتقال حر بالانتقالات الشتوية لموسم 2023/24 بعد نهاية رحلته مع مانشستر يونايتد.

وحصد رونالدو مع النصر على بطولة واحدة وهي كأس الملك سلمان للأندية العربية (البطولة العربية) بعدما قاد الفريق للفوز على الهلال في النهائي بهدفين مقابل هدف سجلهما رونالدو.

وسجل اللاعب البرتغالي الدولي بقميص النصر منذ انضمامه 93 هدفًا كما حصد لقب هداف الدوري السعودي لمدة موسمين متتاليين.

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