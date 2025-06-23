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مدرب الأهلي: نسبة الفوز في المباريات 50% حتى لو كانت ضد باريس

07:38 م الإثنين 23 يونيو 2025
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كتب - محمد القرش:

وقال خوسيه ريبيرو عبر شبكة "DAZN": "لدينا العديد من الأسباب التي تدفعنا للفوز على بورتو، بعد رؤية الجماهير التي سافرت إلينا والآمال علينا".

وأضاف: "واجبنا أن نلعب ونقدم مباراة جيدة، ونقاتل بكل ما لدينا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

وواصل: "نريد أن نقدم مباراة جيدة أمام فريق قوي مثل بورتو، فهم فريق تاريخي يمتلك لاعبين رائعين ومدرب جيد جدا".

وزاد: "نريد أن نلعب أمام النسخة الأفضل من بورتو، وهم يريدون اللعب أمام نسخة قوية للأهلي، لذلك نحن هنا".

وأردف: "كل المباريات نسب الفوز فيها تكون متساوية، 50% لكل فريق، ولو مباراتنا أمام باريس بدلا من بورتو ستكون نفس النسبة أيضًا".

واختتم المدرب الإسباني: "علينا أن نزيد نسبتنا بالعمل والأداء الجيد، وأن نصل أقرب للنتيجة التي نريدها ونحتاجها، وهذا ما سوف نقاتل عليه غدا".

يُذكر أن مباراة الأهلي وبورتو تقام في تمام الساعة الرابعة فجر غدا الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

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