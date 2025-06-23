أعرب مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حزنه الشديد، بسبب الغياب عن مباراة الأهلي وبورتو غدا، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال عطية في تصريحات عبر منصة "DAZN": "حزين بسبب الغياب عن مباراة الأهلي وبورتو، عدم القدرة على مساعدة فريقي في الملعب، وأتمنى التوفيق لكل من يتواجد في المباراة، خاصة وأننا نمتلك لاعبين جيدين".

وأضاف: "هدفي الأساسي هو تنفيذ التعليمات التي تطلب مني، سواء لعبت المباراة بشكل كامل ولمدة 90 دقيقة أو حتى في حال عدم مشاركتي منذ بداية المباراة".

وتابع: "ليس لدي رد محدد عن سبب تباين واختلاف أداء الفريق من الشوط الأول إلى الثاني، لكن دائما ما يكون هدفنا في الشوط الأول هو تسجيل هدف أو أكثر، هذا لم يحدث في البطولة حتى الآن، بالرغم من أننا كنا الأفضل في الشوط الأول من مباراتي إنتر ميامي وبالميراس".

وأكمل: "يمكن أن يكون لعامل الجو تأثير على تراجع أداء اللاعبين في الشوط الثاني، لكن هذا ليس مبررا لتراجع الأداء، الجميع يركز في الوقت الحالي على مباراة بورتو، من أجل تحقيق الفوز للحفاظ على اسم النادي".

واختتم عطية تصريحاته: "كان بإمكاننا تحقيق الفوز على إنتر ميامي في الجولة الأولى، هذا كان سيؤثر بشكل إيجابي على موقفنا في المجموعة، لا يوجد شيء بعيد عن ربنا ويمكن أن نتمكن من الصعود حال الفوز على بورتو، تحقيق بالميراس الفوز على إنتر ميامي".

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره بورتو البرتغالي غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

ويذكر أن الأهلي لم يتمكن من تحقيق أي فوز في البطولة حتى الآن، حيث تعادل سلبيا في الجولة الأولى أمام فريق إنتر ميامي، قبل أن يتلقى الهزيمة في الجولة الثانية، بنتيجة هدفين دون مقابل أمام بالميراس البرازيلي.

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