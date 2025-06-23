كتب- محمد عبدالهادي:

تدخل الأندية العربية المرحلة الحاسمة من دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025 وسط تفاوت كبير في الموقف وفرص التأهل، ما بين من يملك مصيره بيده ومن ينتظر معجزات لحجز بطاقة العبور للدور التالي.

ومع اقتراب انطلاق الجولة الثالثة والحاسمة، تبرز ثلاث فرق عربية في المشهد: الأهلي، الهلال السعودي، والوداد المغربي، ولكل منهم سيناريوهات خاصة لحسم التأهل.

ويستعرض "مصراوي"، موقف الثلاث أندية المتبقية حظوظها في البطولة كالتالي:

النادي الأهلي:

يحتل المركز الرابع في مجموعته برصيد نقطة واحدة فقط من تعادل سلبي مع إنتر ميامي وخسارة أمام بالميراس بهدفين دون رد، ويخوض مباراته الأخيرة أمام بورتو البرتغالي، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.

الفوز فقط هو ما يبقي الأهلي في المنافسة، حيث سيرفع رصيده إلى 4 نقاط، لكنه سيظل في حاجة لتعثر إنتر ميامي أمام بالميراس حتى يتمكن من التأهل كثاني المجموعة.

أما في حال التساوي في النقاط بين الأهلي وبورتو وإنتر ميامي، فسيتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة وفارق الأهداف، أما أي نتيجة غير الفوز فتعني الإقصاء رسميًا من البطولة.

الهلال السعودي:

يدخل الجولة الأخيرة من مجموعته بثقة أكبر، حيث يحتل المركز الثالث برصيد نقطتين بعد تعادلين مثيرين أمام ريال مدريد (2–2) وسالزبورج النمساوي (0–0)، ويخوض مباراة حاسمة أمام باتشوكا بالجولة الأخيرة.

يكفي الهلال الفوز في المباراة لضمان التأهل بنسبة كبيرة، بشرط ألا تنتهي مباراة ريال مدريد وسالزبورج بالتعادل.

كما يمتلك فرصة ثانية للتأهل في حال انتهاء مباراة ريال مدريد وسالزبورج بالتعادل، وهي الفوز علي باتشوكا بفارق هدفين علي الاقل.

الترجي التونسي:

أما الترجي التونسي، انعش آماله في التأهل لدور ال16 بعد فوزه الدرامي علي لوس أنجلوس في الجولة الثانية بالبطولة، ليرقع رصيده الي ثلاث نقاط متساويا مع تشيلسي.

الترجي سيتأهل كوصيف حال فوزه علي تشيلسي في الجولة الثالثة والأخيرة في اللقاء الذي سيجمع بينهما فجر الأربعاء.

وفي حال التعادل مع تشيلسي سيودع البطولة أيضا بسبب فارق الأهداف مع تشيلسي الذي سيمنح الفريق الانجليزي الأفضلية.

بهذا الترتيب، يملك الهلال أفضلية واضحة في سباق التأهل ويليه الأهلي الذي يحتاج لمعجزة حسابية، بينما تقف الأرقام بقسوة أمام الترجي، الذي باتت مشاركته أقرب إلى نهاية مبكرة في بطولة تشهد تنافسًا غير مسبوق على مستوى القارات.