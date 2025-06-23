"فاوضني 3 مرات".. مانويل جوزيه يكشف كواليس رفضه تدريب الزمالك

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني التاريخي للنادي الأهلي، في تصريحات لصحيفة «Maisfutebol» البرتغالية، عن رفضه التام لتدريب الغريم التقليدي الزمالك، مشيرًا إلى أن الأمر يمثل خيانة لا يمكن أن يغفرها لنفسه.

وقال جوزيه: "نادي الزمالك حاول التعاقد معي ثلاث مرات من قبل، لكني رفضت تمامًا، وقلت لهم إن دربت الزمالك فلن أتمكن من مغادرة منزلي، ستكون خيانة لا تُغتفر بكل تأكيد."

وفي حديثه عن شعبيته الهائلة في مصر، أضاف: "لم أكن أستطيع السير في الشارع أو الذهاب إلى مطعم. الناس كانوا يقودون سياراتهم ويحاولون التقاط صور لي، وتعرض البعض لحوادث بسبب ذلك."

واختتم جوزيه حديثه مؤكدًا أن عودته للأهلي كانت استثناءً لمقولة "لا تعد إلى مكان كنت فيه سعيدًا"، حيث قال:"عدت إلى الأهلي مرتين بعد رحيلي، وفي كل مرة عدت أقوى. هذا النادي غيّر حياتي."

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