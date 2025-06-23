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"كنت في ورطة".. مانويل جوزيه يتحدث عن مشاهدته لأول مباراة للأهلي

03:23 م الإثنين 23 يونيو 2025

مانويل جوزيه مدرب الاهلي السابق

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كتب- محمد عبدالهادي:

استعاد المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني التاريخي للنادي الأهلي، ذكريات اليوم الأول الذي وصل فيه إلى القاهرة لتولي مهمة تدريب الفريق الأحمر، كاشفًا عن لحظات من الشك والتردد كادت تدفعه للتراجع عن الخطوة قبل أن يبدأ.

وفي حوار صريح مع صحيفة "Maisfutebol" البرتغالية، قال جوزيه: "في اليوم الأول لي بالقاهرة، ذهبتُ لمشاهدة نهائي كأس مصر بين الأهلي ونادٍ آخر لا أذكره الآن، لتوقيع العقد لتدريب الفريق".

وتابع: " أخذوني لمشاهدة المباراة، وكانت هناك أشواط إضافية، الجو كان حارًا جدًا، وكدت أنام خلال المباراة من الملل والحرارة."

وأضاف المدرب المخضرم: "كنتُ قد رتبتُ كل شيء مسبقًا، لكن وأنا أشاهد المباراة ظللت أقول لنفسي: يا مانويل، أنت غبي، يجب أن تهرب من هنا! لكنني لست من يهرب، وقد وعدت، لذا كان عليّ الوفاء بوعدي."

وتابع قائلاً: "في نهاية المباراة، أخبرتُ وكيل أعمالي: لن أستمر أكثر من 3 أشهر مع هذا الفريق".


وأضاف: "أخبرته أنه أوقعني في ورطة، لأني رأيت اللاعبون لم يكونوا يركضون دون كرة، ولا يملكون عقلية احترافية، وكنت على وشك النوم من المباراة".

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مانويل جوزيه أول مباراة للأهلي تدريب الفريق الأحمر
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