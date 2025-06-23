كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه أنظار جماهير الأهلي إلى ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، ليس فقط لمتابعة مواجهة فريقهم الحاسمة أمام بورتو البرتغالي فجر الثلاثاء، بل أيضًا إلى المباراة الأخرى في نفس التوقيت التي تجمع بين بالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويترقب الأهلي هذه المواجهة بشغف، إذ تمثل نتيجتها العنصر الأهم في تحديد مصيره بالبطولة، بعدما جمع نقطة واحدة فقط من أول جولتين، بالتعادل مع إنتر ميامي والخسارة أمام بالميراس.

كيف تؤثر نتيجة بالميراس وإنتر ميامي على الأهلي؟

في حال فوز أي فريق (بالميراس أو إنتر ميامي):

يتأهل الفائز إلى الدور التالي كمتصدر أو وصيف.

الأهلي يمكنه التأهل بشرط الفوز على بورتو، ليصل إلى 4 نقاط.

حينها يُقارن رصيد الأهلي مع الخاسر بين بالميراس وإنتر ميامي (الذي سيتجمد عند 4 نقاط)، ويُحسم التأهل بفارق الأهداف.

في حال تعادل بالميراس وإنتر ميامي:

يرتفع رصيد الفريقين إلى 5 نقاط لكل منهما.

يتأهلان سويًا دون النظر لنتيجة مباراة الأهلي وبورتو.

يخرج الأهلي رسميًا من البطولة، حتى في حال فوزه على بورتو، لأنه سيصل فقط إلى 4 نقاط.