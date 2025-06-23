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بالصور.. لحظة مغادرة ياسر إبراهيم معسكر الأهلي قبل مواجهة بورتو

01:49 م الإثنين 23 يونيو 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

بات ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خارج حسابات المارد الأحمر في مباراة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من كأس العالم للأندية.

وكان الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للأهلي أن ياسر إبراهيم يُعاني من آلام في العضلة الضامة، تعرض لها خلال التدريبات الأخيرة، وبالتالي بات خارج مباراة بورتو.

وحصد الأهلي نقطة وحيدة من التعادل أمام إنتر ميامي سلبيا في مباراة الافتتاح قبل الخسارة أمام بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين بالجولة الثانية.

موعد مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي

من المقرر أن تُقام مباراة الأهلي وبورتو فجر الثلاثاء الموافق 24 يونيو، على ملعب ميتلايف في منطقة نيويورك، شرق راذرفورد بولاية نيوجيرسي.

وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 5:00 صباحًا بتوقيت أبو ظبي.

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