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"إن شاء الله يفرحنا".. الغندور يوجه رسالة قبل مباراة الأهلي وبورتو

01:37 م الإثنين 23 يونيو 2025
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    النادي الأهلي
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    النادي الأهلي
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    تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة بورتو (7)
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    تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة بورتو (5)
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    الأهلي و إنترميامي
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    الأهلي و إنترميامي
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    الأهلي و إنترميامي
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كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، رسالة قبل مباراة الأهلي أمام بورتو البرتغالي، المقرر لها اليوم في بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي، في الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وفي نفس التوقيت، يلعب نادي إنتر ميامي الأمريكي مع بالميراس البرازيلي، لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في مونديال الأندية، من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في المجموعة.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إن شاء الله الأهلي يفرحنا النهاردة واللاعيبة تقدر سهر الناس لغاية 6 الصبح و بعدها يروحوا الشغل قولوا يا رب".

ويحتاج النادي الأهلي للفوز على بورتو في الجولة الأخيرة لرفع رصيده إلى 4 نقاط، حيث أن تعثره سواء بالتعادل أو الخسارة يعني خروجه مبكرا، مع خسارة أيضا إنتر ميامي أمام بالميراس، بفارق هدفين.

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الأهلي مباراة الأهلي وبورتو الأهلي وبورتو خالد الغندور
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