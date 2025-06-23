قبل انطلاق جولة الحسم.. ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية

كتب- محمد عبدالهادي:

تشهد المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025 منافسة مشتعلة قبل انطلاق الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، حيث لا يزال النادي الأهلي متمسكًا بحظوظه في التأهل رغم تراجعه في الترتيب.

وتضم المجموعة الأولى كلًا من: الأهلي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي، وإنتر ميامي الأمريكي، حيث يتقارب الترتيب بين الفرق الأربعة بشكل كبير، ما يجعل كل السيناريوهات ممكنة في الجولة الختامية.

ويتساوى الأهلي مع بورتو في عدد النقاط، إلا أن الفريق البرتغالي يتفوق بفارق الأهداف، بينما ينفرد بالميراس بصدارة المجموعة بفارق الأهداف أيضًا عن إنتر ميامي.

الترتيب الحالي للمجموعة الأولى:

بالميراس (البرازيل) – 4 نقاط

إنتر ميامي (أمريكا) – 4 نقاط

بورتو (البرتغال) – 1 نقطة

الأهلي (مصر) – 1 نقطة

بات الأهلي مطالبًا بتحقيق الفوز على بورتو في المباراة المرتقبة فجر الثلاثاء المقبل، وانتظار عدم تعادل بالميراس وإنتر ميامي، حتى يتمكن من انتزاع إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.

وفي حال انتهت مباراة بالميراس وإنتر ميامي بالتعادل، سيودّع الأهلي المنافسات رسميًا، حتى في حال فوزه على بورتو، لأن الفريقين سيصلان إلى 5 نقاط، فيما لا يمكن للأهلي تجاوز 4 نقاط كحد أقصى.