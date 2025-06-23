كتب- محمد عبدالهادي:

يخوض النادي الأهلي مباراته الأخيرة في دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025 أمام بورتو البرتغالي، فجر الثلاثاء 24 يونيو، وسط حسابات معقدة للتأهل إلى الدور التالي، بعد أن جمع نقطة واحدة فقط من أول جولتين.

وحصد الأهلي نقطة وحيدة من التعادل أمام إنتر ميامي سلبيا في مباراة الافتتاح قبل الخسارة أمام بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين بالجولة الثانية.

ماذا يحتاج الأهلي لعبور دور الـ16 بكأس العالم للأندية

الأهلي يحتاج للفوز على بورتو البرتغالي في المباراة الأخيرة.

الأهلي يحتاج "لهدية" من بالميراس البرازيلي، وهي الانتصار على إنتر ميامي بأكبر نتيجة ممكنة.

فوز الأهلي 1-0 يعني التأهل في حال خسارة ميامي بنتيجة 0-3.

فوز الأهلي 2-0 يعني التأهل في حال خسارة ميامي بنتيجة 0-2.

تعادل ميامي وبالميراس سيعني خروج الأهلي من البطولة، حتى في حال الفوز على بورتو.

تعادل أو هزيمة الأهلي أمام بورتو تعني الخروج من البطولة.