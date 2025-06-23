كتب- محمد عبدالهادي:

تترقب جماهير النادي الأهلي المواجهة المصيرية أمام بورتو البرتغالي، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

موعد مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي

من المقرر أن تُقام مباراة الأهلي وبورتو فجر الثلاثاء الموافق 24 يونيو، على ملعب ميتلايف في منطقة نيويورك، شرق راذرفورد بولاية نيوجيرسي.

وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 5:00 صباحًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبورتو البرتغالي

يذاع اللقاء عبر قنوات:

MBC مصر 2 (HD)

MBC Action

DAZN تبث البطولة عالمياً عبر المنصة الرقمية، بالتعاون مع الفيفا .

ويخوض الأهلي اللقاء ولا بديل أمامه سوى الفوز، من أجل الإبقاء على آماله في التأهل إلى الدور التالي، بعد أن حصد نقطة واحدة فقط من أول جولتين، بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي، ثم الخسارة أمام بالميراس بهدفين دون رد.

وتزداد أهمية المباراة نظرًا لتشابك حسابات التأهل، حيث يُقام في نفس التوقيت لقاء بالميراس البرازيلي ضد إنتر ميامي الأمريكي، الذي سيؤثر بشكل مباشر على مصير الأهلي وبورتو في البطولة.