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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية 2025

08:19 ص الإثنين 23 يونيو 2025
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    تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة بورتو (11)
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    تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة بورتو (17)
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    تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة بورتو (15)
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    تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة بورتو (19)
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    تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة بورتو (5)
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    الأهلي و إنترميامي
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    الأهلي بالميراس
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    مران الأهلي الجماعي (11) (1)
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    مران الأهلي الجماعي (20) (1)
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القاهرة – مصراوي

يواجه النادي الأهلي المصري نظيره بورتو البرتغالي، يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو، في ختام مباريات دور المجموعات للمجموعة الأولى في كأس العالم للأندية 2025.

وتلقى الأهلي الهزيمة في مباراته الأخيرة أمام فريق بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و بورتو في كأس العالم للأندية:

يمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات MBC السعودية التي تمتلك حقوق بث مباريات الأهلي في البطولة، حيث تعرض المباراة مجانا على قنوات إم بي سي مصر 1 وإم بي سي مصر 2 وإم بي سي أكشن.

كما توفر منصة DAZN العالمية البث الحصري لجميع مباريات البطولة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتضم مجموعة الأهلي كلًا من: بالميراس البرازيلي، إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي.

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