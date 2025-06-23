موعد مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية 2025

القاهرة – مصراوي

يستعد النادي الأهلي المصري لخوض مواجهته الحاسمة أمام بورتو البرتغالي، يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو، في ختام مباريات دور المجموعات للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف الشهير في ولاية نيوجيرسي.

ويحتل الأهلي المركز الأخير في المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، متساويًا مع بورتو الذي يتفوق بفارق الأهداف، مما يجعل المواجهة بين الفريقين مصيرية لتحديد فرص التأهل لدور ثمن النهائي في حالة فوز بالميراس على إنتر ميامي .

وكان الأهلي قد تلقى الهزيمة في الجولة الثانية أمام بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-0، بعد أن تعادل في الجولة الأولى مع إنتر ميامي الأمريكي.

وتضم مجموعة الأهلي كلا من: بالميراس البرازيلي، إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي.