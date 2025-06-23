ماذا يحتاج الأهلي اليوم للصعود لدور الـ 16 بكأس العالم للأندية؟

القاهرة - مصراوي

تعقدت حسابات النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بعد انتهاء الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى، حيث تقلصت فرص الفريق في التأهل إلى الدور التالي.

وكان الأهلي قد تلقى خسارة مؤلمة أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، بينما حقق إنتر ميامي الأمريكي فوزا ثمينا على بورتو البرتغالي بنتيجة 2-1، مما أدى إلى تغيير موازين المنافسة وأصبح موقف الأهلي أكثر صعوبة.

ماذا يحتاج الأهلي للصعود من دور المجموعات؟

ولكي يتأهل النادي الأهلي إلى دور ثمن النهائي، عليه أن يفوز على بورتو في الجولة الأخيرة بفارق أهداف معينة، مع ضرورة خسارة إنتر ميامي أمام بالميراس بفارق معين أيضا، وفيما يلي السيناريوهات التي تضمن تأهل الفريق:

فوز الأهلي على بورتو بفارق 3 أهداف كاملة، مع خسارة إنتر ميامي أمام بالميراس بفارق هدف واحد.

فوز الأهلي على بورتو بفارق هدفين، بشرط أن يخسر إنتر ميامي أمام بالميراس بفارق هدفين.

فوز الأهلي بأي نتيجة، إذا خسر إنتر ميامي أمام بالميراس بفارق 3 أهداف أو أكثر.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو،في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي، وتقام أيضا مباراة بالميراس وإنتر ميامي في نفس التوقيت لحسم صعود فرق المجموعة الأولى إلى دور ثمن النهائي.