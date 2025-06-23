كتب - يوسف محمد:

تلقى فريق العين الإماراتي اليوم، هزيمة ثقيلة بنتيجة ستة أهداف دون مقابل من نظره مان سيتي الإنجليزي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العالم للأندية.

وبهذه النتيجة، رفعة الفريق الإنجليزي رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 6 في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة السابعة، فيما استمر فريق العين في المركز الرابع والأخير بالمجموعة دون أي رصيد من النقاط.

وودع الفريق الإماراتي بطولة كأس العالم للأندية بشكل رسمي، بعدما فشل في تحقيق أي فوز في المبراتيني الماضيتين، حيث تلقى الهزيمة في الجولة الأولى أمام يوفنتوس الإيطالي بخماسية نظيفة، قبل أن يتلقى الهزيمة اليوم بسداسية نظيفة أيضًا.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة والهزيمة الكبيرة التي تلقاها الفريق الإماراتي للمباراة الثانية على التوالي، بعد هزيمته في الجولة الأولى بخماسية.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هزيمة العين الإماراتي من مانشستر سيتي الإنجليزي، بمطالعة الألبوم أعلاه:

أقرأ أيضًا:

فيديو أهداف مباراة مانشستر سيتي والعين في كأس العالم للأندية 2025

رسميا.. أول فريقان عرب يودعان كأس العالم للأندية 2025



