كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

سياتل ساوندرز

- -
22:00

باريس سان جيرمان

كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي

6 0
04:00

العين

كأس العالم للأندية

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

بوتافوجو

جميع المباريات

إعلان

سخرية من خطأ رامي ربيعة.. كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هزيمة العين من السيتي؟ (كوميك)

07:15 ص الإثنين 23 يونيو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    تفاعل الجماهير مع هزيمة العين (1)
  • عرض 10 صورة
    تعليقات الجماهير الجماهير
  • عرض 10 صورة
    تعليقات الجماهير على هزيمة العين
  • عرض 10 صورة
    تعليقات الجماهير
  • عرض 10 صورة
    تفاعل الجماهير مع هزيمة العين الإماراتي
  • عرض 10 صورة
    تفاعل الجماهير مع هزيمة العين (1)
  • عرض 10 صورة
    هزيمة العين بسداسية
  • عرض 10 صورة
    تعليقات الجماهير على أداء ربيعة مع العين
  • عرض 10 صورة
    تعليقات الجماهير على أداء رامي ربيعة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

تلقى فريق العين الإماراتي اليوم، هزيمة ثقيلة بنتيجة ستة أهداف دون مقابل من نظره مان سيتي الإنجليزي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العالم للأندية.

وبهذه النتيجة، رفعة الفريق الإنجليزي رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 6 في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة السابعة، فيما استمر فريق العين في المركز الرابع والأخير بالمجموعة دون أي رصيد من النقاط.

وودع الفريق الإماراتي بطولة كأس العالم للأندية بشكل رسمي، بعدما فشل في تحقيق أي فوز في المبراتيني الماضيتين، حيث تلقى الهزيمة في الجولة الأولى أمام يوفنتوس الإيطالي بخماسية نظيفة، قبل أن يتلقى الهزيمة اليوم بسداسية نظيفة أيضًا.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة والهزيمة الكبيرة التي تلقاها الفريق الإماراتي للمباراة الثانية على التوالي، بعد هزيمته في الجولة الأولى بخماسية.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هزيمة العين الإماراتي من مانشستر سيتي الإنجليزي، بمطالعة الألبوم أعلاه:

أقرأ أيضًا:

فيديو أهداف مباراة مانشستر سيتي والعين في كأس العالم للأندية 2025

رسميا.. أول فريقان عرب يودعان كأس العالم للأندية 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

العين الإماراتي ومان سيتي كأس العالم للأندية بطولة كأس العالم للأندية هزيمة فريق العين الإماراتي رامي ربيعة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"