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رسميا.. أول فريقين عربيين يودعان كأس العالم للأندية 2025

06:13 ص الإثنين 23 يونيو 2025
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    ركلة الجزاء المحتسبة ضد رامي ربيعة لاعب العين
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    لاعبي العين الإماراتي (1)
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    الاحتفال بهدف جوندوجان (1) (1)
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    لحظة تسجيل مانشستر سيت الهدف الثاني في مرمى العين (1) (1)
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    لقطة الهدف الثاني لمان سيتي في مرمى العين (1) (1)
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    احتفال لاعبي مان سيتي (1) (1)
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    لاعب العين الإمارتي في الإحماء
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    جماهير العين الإماراتي
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    احتفالات جماهير الوداد أمام فريق يوفنتوس
  • عرض 15 صورة
    احتفالات جماهير الوداد أمام فريق يوفنتوس
  • عرض 15 صورة
    احتفالات جماهير الوداد أمام فريق يوفنتوس
  • عرض 15 صورة
    احتفالات جماهير الوداد أمام فريق يوفنتوس
  • عرض 15 صورة
    احتفالات جماهير الوداد أمام فريق يوفنتوس
  • عرض 15 صورة
    احتفالات جماهير الوداد أمام فريق يوفنتوس
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ودع العين الإماراتي والوداد المغربي، بطولة كأس العالم لأندية 2025 بشكل رسمي، عقب هزيمة الثنائي في الجولة الثانية بالبطولة على يد يوفنتوس الإيطالي ومان سيتي الإنجليزي.

وكان فريق الوداد المغربي، تلقى الهزيمة أمس من فريق يوفنتوس الإيطالي،بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة بمونديال الأندية.

وفي المقابل تلقى فريق العين الهزيمة من مانشستر سيتي الإنجليزي، بسداسية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما لحساب المجموعة ذاتها.

ولم يتمكن أي من الفريقين تحقيق الفوز في البطولة حتى الآن، حيث تلقى الوداد الهزيمة في الجولة الأولى بثنائية نظيفة من فريق مان سيتي، قبل أن يتعرض للهزيمة مرة آخرى أمس من فريق يوفنتوس، فيما تلقى العين الهزيمة في الجولة الأولى بخماسية نظيفة من فريق يوفنتوس، قبل أن يتعرض للهزيمة بسداسية اليوم على يد مان سيتي.

ويشارك العين الإماراتي والوداد المغربي، في المجموعة السابعة بمونديال الأندية رفقة كلا من: "مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي".

ويذكر أن العين الإماراتي سيلاقي الوداد المغربي، يوم الخميس المقبل الموافق 26 يونيو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة تحصيل حاصل بهدف تحقيق كلا منهما فوزه الأول في البطولة فقط ولكن لن يساهم هذا اللقاء في صعودها إلى الدور المقبل.

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